Morddrohungen : Morddrohungen gegen Lauterbach

Der SPD-Bundestagsabgeordnete ist massiv bedroht worden, möglicherweise sogar durch einen mit dem Coronavirus bestückten Brief. Er sei kein Einzelfall, sagt er. Auch Kommunalpolitiker seien betroffen. Die Gesellschaft verrohe.

Ein Röhrchen mit der Aufschrift „2019-nCoV Positiv“ und ein Zettel mit der Aufforderung „trink das – dann wirst du immun“ befanden sich in dem Briefumschlag, den der SPD-Bundestagsabgeordnete Karl Lauterbach in seiner Post fand. „Außerdem habe ich direkte Morddrohungen gegen mich und meine Familie aus einer Szene erhalten, gegen die der Staatsschutz bereits ermittelt“, berichtet der 57-Jährige. Er hat diese Drohungen jetzt unter anderem bei „Facebook“ öffentlich gemacht.

Bundespolitiker wie er seien vergleichsweise gut geschützt. In der Vergangenheit hätten sein Kreisparteibüro in Köln-Mülheim und seine Kölner Privatwohnung zweitweise unter polizeilichem Objektschutz gestanden. „Ich bin auch keine Heulsuse, wie mir Schauspieler Till Schweiger jetzt vorgeworfen hat“, erklärt Lauterbach. Vielmehr habe er in der Vergangenheit die meisten Drohungen ignoriert und noch nicht einmal zur Anzeige gebracht. „Aber ich möchte durch das Öffentlich-Machen der jüngsten Drohungen erreichen, dass die Gesellschaft sich darüber Gedanken macht, wie Politik künftig möglich sein soll, wenn so mit Politikern umgegangen wird und zunehmende persönliche Hetze, insbesondere im Internet, toleriert wird. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen deshalb gar mehr nicht in die Politik gehen.“