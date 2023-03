Klinikum Leverkusen Operieren mit Joystick, Fußpedal und viel Gefühl

Alles eine Frage des Fingerspitzengefühls. Der Eingangsbereich des Klinikums verwandelte sich am Dienstag in einen kleinen Operationssaal der Zukunft. In dessen Mittelpunkt: Robotertechnik, genauer gesagt: da Vinci. Auf diesen Namen hört das Robotiksystem, mit dem das Klinikum bereits operiert. Und nun die roboterassistierte Medizin ausbaut.