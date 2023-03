Nach der Insolvenz Kaufhof-Gebäude bekommt neuen Mieter

Aus der Politik meldete sich FDP-Mann Friedrich Busch und betonte, dass „jetzt viele Mitarbeiter der Galeria Kaufhof aufatmen“ könnten, weil es mit dieser Übernahme eine konkrete Perspektive gebe, am selben Standort weiterarbeiten zu können. „Ich habe mich vor Wochen einmal in der Stadt Brühl umgesehen, wo die Aachener schon eine alte Kaufhof-Filiale übernommen hat. Im Laden herrschte ein reges Treiben, wie ich es mir dann auch in Leverkusen vorstelle“, schrieb Busch weiter. Die Immobilie am Wiesdorfer Platz 82 hat rund 13.000 Quadratmeter Verkaufsfläche und 7400 Quadratmeter Büro- und Lagerfläche.