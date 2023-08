Neuer Laden in der Leverkusener City Modehaus aachener im alten Kaufhof wird langsam sichtbar

Im Juni verhießen die Schaufenster am Kaufhof in Wiesdorf nichts Gutes. Werbung für den Countdown bis zum Tag, an dem die Kaufhof-Filiale in Leverkusen nach mehr als 50 Jahren Geschichte sein sollte. Für manchen das einzig Positive: Die Warenhauskette reduzierte die Waren bis kurz vors Verschenken: Am letzten Öffnungstag gab es 90 Prozent Rabatt auf das, was noch da war. Und das war nicht mehr viel.