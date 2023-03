Hält auch in Leverkusen Mit dem Nostalgie-Zug zum Hafenfest nach Hamburg

Von Köln aus kommend erreicht der Zug Leverkusen-Mitte morgens schon gegen 7 Uhr. Über Düsseldorf und Wuppertal geht es weiter Richtung Ruhrgebiet. Man reist in den bekannten Schnellzugwagen mit gepolsterten Sitzen in 6er-Abteilen, so wie man es aus den 1970er und 1980er Jahren kennt, heißt es in einer Pressemitteilung der Veranstalters Nostalgiezugreisen. Im Zug lassen sich die Fenster öffnen und Fahrgäste können sich die frische Luft um die Nase wehen lassen. Der Sonderzug wird am Abend gegen 23.50 Uhr zurück erwartet.