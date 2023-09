Lindenberg-Show in Leverkusen Mit Herzpanik auf die Andrea Doria

In den letzten Stunden vor der großen Udo Lindenberg-Show im Forum hat der Titel „Herzpanik“ für Dramaturgin Claudia Scherb eine neue Bedeutung bekommen. Das Ensemble des Landestheaters Detmold, das eine schwungvolle und witzige Inszenierung von Konstanze Kappenstein herausgebracht hat, war zur Licht-Einrichtung bereits frühzeitig komplett in Leverkusen eingetroffen. Nur die Band sollte später dazu kommen, was die heftigen Regenfälle in Westfalen verhinderten. Irgendwo in der A2-Sperrung sind sie steckengeblieben. Zum Glück war der Musikalische Leiter und Keyboarder Mathias Mönius vor Ort, sodass man die Klavierfassung der sonst deutlich lauteren Show spielte. Sie werde sich bei der KSL-Betriebsleitung dafür einsetzen, dass das Publikum einen Teil des Musiktheater-Ticketpreises zurückbekommet, versprach Scherb.