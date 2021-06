Neues Stück für Kinder wird in Bergisch Neukirchen aufgeführt : Mit der Volksbühne im Sommer-Märchenwald

Leverkusen-Bergisch-Neukirchen Die Bretter, die die Welt bedeuten, tauscht die Theatertruppe aus Bergisch Neukirchen mit moosbewachsenem Boden. Ab August werden Grimm’sche Geschichten dann ganz neu erzählt.

Ganz in der Nähe existiert ein mehr als 200 Jahre altes Märchenland, erschaffen von den Gebrüdern Jakob und Wilhelm Grimm. Doch nichts ist mehr, wie es ursprünglich einmal war. Denn alle Märchen sind durcheinandergeraten. Da will der böse Wolf tatsächlich die sieben Zwerge fressen, Schneeweißchen und Rosenrot suchen den Bären, während sich Rotkäppchen vor dem Hexenhaus wiederfindet.

Zum ersten Mal überhaupt hat die Volksbühne Bergisch Neukirchen die Bühnenbretter der Festhalle Am Markt mit dem moosbedeckten Waldboden vertauscht. Und gibt Kindern zugleich eine gute Gelegenheit, trotz Corona eine Vorstellung erleben zu können, bei der sie sowohl die altbekannten Erzählungen in Ordnung als auch die Märchenwaldbewohner durch viel Kreativität und Geschick an ihre angestammten Plätze bringen. Obendrein ist die Aufführung als kleiner Beitrag und Ausgleich für Kinder und Familien gedacht, die nach 2020 und auch in diesem Jahr auf das traditionelle Märchen zur Weihnachtszeit verzichten müssen.