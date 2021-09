Leverkusener Autofahrer : Mit 2,2 Promille am Steuer

In Odenthal fiel der Mann bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf. Foto: Jochen Tack

Leverkusen Mit 2,2 Promille hat die Polizei einen Leverkusener Autofahrer in Odenthal erwischt. Die Beamten hielten den 47-Jährigen am Mittwochabend gegen 23 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an.

Schon beim Aussteigen aus dem Fahrzeug konnten die Polizisten mehrere Bierflaschen im Auto erkennen. Der Fahrer wies zudem deutliche Koordinationsschwierigkeiten und einen starken Atemalkoholgeruch auf.

Der Beschuldigte wurde zur Blutprobenentnahme auf die Polizeiwache gebracht, sein Führerschein wurde sichergestellt.

(sug)