Kulturtipp : Meyerhoffs „Lücken“ bei Bayer Kultur

Das Metropoltheater München gastiert mit „Ach diese Lücke, diese entsetzliche Lücke“ am Sonntag im Erholungshaus. Foto: Metropoltheater München

Leverkusen Metropoltheater München mit preisgekrönter Komödie zu Gast im Erholungshaus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Zum 1. Dezember, gleichzeitig der 1. Advent, holt Bayer Kultur eine hochgelobte Komödie ins Erholungshaus. Der Titel des Theaterstücks: „Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke...“ des wunderbaren Joachim Meyerhoff.

Darum geht es Mit Anfang 20 entflieht Joachim der Trauer über den Unfalltod seines älteren Bruders und der Enge seiner Heimat in Norddeutschland. Er will seinen Zivildienst in München leisten, besteht eher nebenbei die Aufnahmeprüfung an der renommierten Otto-Falckenberg-Schule und zieht zu den Großeltern, die in einer schicken Villa am Nymphenburger Schlosspark leben. Joachim muss den Spagat meistern zwischen schlauchender Schauspielausbildung und dem Zusammenleben mit den exaltierten Großeltern. Und dazwischen? Die Lücken des Erwachsenwerdens.

Das ist besonders Die Produktion ist im Juni bei den Privattheatertagen mit dem Monica-Bleibtreu-Preis ausgezeichnet worden – Kategorie „Komödie“. Warum der Abend schenkelklopfende Heiterkeit verspricht, umschrieb die Jury bei ihrerer Begründung so: „...die herausragende Qualität mit Text, der Umsetzung des Themas, der schauspielerischen Leistung, der dramaturgischen Stringenz und der Bühnenumsetzung – und natürlich mit dem Humor – denn wir haben wirklich herzhaft gelacht. Alles in einzelnen Teilen hervorragend und im Zusammenspiel fast sensationell! Vom ersten Augenblick an sind wir in die Geschichte hineingezogen worden, sind Teil davon geworden, konnten nicht erwarten wie es weiter geht – die Stimmigkeit war bis zum Ende da.“

Der Autor Es ist seine eigene Geschichte, die der bekannte Schauspieler Joachim Meyerhoff – auch in Talkshows gern gesehener Gast, weil er so wunderbar erzählen kann – da zu Papier gebracht hat. Die „Lücke“ ist ein Teil seines sechsgliedrigen Projekts „Alle Toten fliegen hoch“, in dem es tatsächlich um Familiengeschichte geht. Die ist schon in der Kindheit spannend: Meyerhoff wuchs, weil der Vater Psychiater war, auf dem Gelände einer psychiatrischen Einrichtung auf. Meyerhoff war ab 2005 am Wiener Burgtheater, mittlerweile ist er an der Schaubühne Berlin tätig.

Die Akteure Die Bühnenfassung stammt von Gil Mehmert, der auch Regie führt. Mit dem Stück zu Gast ist das Metropoltheater München.

Termin und Karten Beginn ist im Erholungshaus, Nobelstraße 37, am Sonntag, 1. Dezember, um 18 Uhr. Tickets gibt es im Kartenbüro unter der Telefonnummer 0214 30-41283 oder im Internet unter www.kultur.bayer.de.

(LH)