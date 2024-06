Tatverdächtiger in Leverkusen festgenommen Messerangriff auf Kioskbesitzer

Messerangriff an der Bergischen Landstraße in Schlebusch: Mit Verletzungen am Arm musste ein Schlebuscher Kioskbesitzer am Freitagabend ins Klinikum gebracht und dort versorgt werden. Laut Polizei war es offenbar vor dem Kiosk nahe Wuppermann-Park zu einem Streit zwischen Jugendlichen gekommen.