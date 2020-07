Hubschrauber sucht Flüchtigen : 22-Jährige getötet: SEK stürmt Wohnung eines Verdächtigen

Polizisten sperren den Tatort an der Virchowstraße in Schlebusch ab. Die junge Frau wurde im Hausflur ihre Wohnhauses getötet. Foto: Uwe Miserius

Leverkusen Eine junge Frau ist in Leverkusen am Freitagnachmittag durch mehrere Messerstiche getötet worden. Der Tatverdächtige ist flüchtig. Die Polizei konzentriert die Fahndung auf einen 47-jährigen Leverkusener. Spezialkräfte stürmten seine Wohnung und überwältigten einen 38-Jährigen, der als Zeuge vernommen wird.

