Opfer des Angriffs in Leverkusen-Rheindorf im Krankenhaus Messerattacke – Angreifer nicht in Untersuchungshaft

Der 37-Jährige, der verdächtigt wird, am Sonntagabend in Rheindorf einen 43-Jährigen per Messer angegriffen zu haben, ist nicht in Untersuchungshaft. Staatsanwaltschaft Köln und Polizei ermitteln wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. „Mangels für den Erlass eines Haftbefehls erforderlicher Haftgründe – insbesondere keine Fluchtgefahr – ist der Beschuldigte zwischenzeitlich auf Anordnung der Staatsanwaltschaft aus dem polizeilichen Gewahrsam entlassen worden“, berichtete Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer auf Anfrage unserer Redaktion.