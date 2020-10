Kirchenleben in Leverkusen : Messe in Zeiten von Corona – Remi-TV bleibt

Leverkusen-Opladen Heinz-Peter Teller wird noch eine Weile TV-Star bleiben. Lieber wäre er es nicht und könnte stattdessen vor gut gefüllten Reihen im direkten Kontakt mit der Gemeinde über Gott sprechen. Aber Corona will es anders. Was jetzt für den Gottesdienstbesuch gilt.

Weil in Corona-Zeiten alles anders ist, dürfen zur 11-Uhr-Messe am Sonntag in St. Remigius maximal 35 Besucher ins Gotteshaus – nach vorheriger Online-Anmeldung bis zum Freitagmittag vorher. Das gilt auch für die Messen in den anderen Kirchen in Opladen, Bergisch Neukirchen und Pattscheid, die zur Gemeinde St. Remigius gehören, aber jeweils wegen ihrer Größen unterschiedliche Teilnehmerzahlen für die Messen haben.