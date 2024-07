Zahlen nach Gesetzesänderung verdreifacht Leverkusen meldet „Stau“ bei der Einbürgerung

Das neue Staatsangehörigkeitsrecht, das Ausländern die Einbürgerung deutlich erleichtern soll, war im Januar vom Bundestag beschlossen worden und zum 27.Juni in Kraft getreten. Einbürgerungen sind nach neuem Recht schon nach fünf statt wie bisher acht Jahren möglich, bei „besonderen Integrationsleistungen“ sogar nach drei Jahren. Das können besonders gute Leistungen in Schule oder Beruf oder bürgerschaftliches Engagement sein. Kinder ausländischer Eltern bekommen künftig mit der Geburt die deutsche Staatsbürgerschaft, wenn ein Elternteil hierzulande seit fünf Jahren rechtmäßig wohnt. Das war bisher erst nach acht Jahren der Fall. Zudem können Menschen, die einen deutschen Pass bekommen, ihre bisherige Staatsbürgerschaft in Zukunft behalten.