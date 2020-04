Corona aktuell : Die Lage

Leverkusen Jetzt 131 Corona-Infizierte nach 127 am Mittwoch.

Fallzahlen: Für Leverkusen werden am Donnerstag 131 mit dem Coronavirus Infizierte gemeldet. Am Mittwoch waren es 127. Von den bestätigten Fällen befinden sich 100 in häuslicher, fünf in stationärer Quarantäne. 26 sind genesen, meldet die Stadt.