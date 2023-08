Wechsel bei den Sozialdemokraten im Stadtrat von Leverkusen Melanie Went (SPD) legt Ratsmandat nieder

Der nächste Abschied im Stadtrat: Nach FDP-Fraktionschefin Monika Ballin-Meyer-Ahrens legt nun SPD-Politikerin Melanie Went ihr Mandat zum 31. August nieder, teilen die Sozialdemokraten mit. „Aus gesundheitlichen Gründen will sich Melanie Went nun auf ihre Familie und ihre beruflichen Pflichten als Schulleiterin konzentrieren.“