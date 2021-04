Neue Mobilität in Leverkusen : Kommen die E-Scooter? Stadt spricht mit Anbietern

In vielen Städten sind sie schon Fortbewegungsmittel der Wahl: E-Scooter. Allerdings stehen sie auch immer wieder mal in der Kritik. Foto: dpa/Christophe Gateau

Leverkusen Mehrere Firmen, die Leih-Fahrzeuge offerieren, haben Interesse an Leverkusen. Entschieden sei noch nichts, heißt es bei der Stadt. Die FDP fragt nach.

In den benachbarten Metropolen am Rhein rollen sie schon länger. Und mit ihnen die Diskussionen um Unfälle und Promillegrenzen für E-Scooter-Fahrer. Jüngst fordert der Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr das Herabsenken der Promille-Grenze gerade für E-Scooter-Fahrer auf weniger als 1,1 Promille.

In Leverkusen ist das noch Zukunftsmusik. In der Stadt rollt noch kein solches Gefährt. Obschon: Dass E-Scooter auch hier eine Rolle spielen könnten, ist zumindest im 300 Seiten starken „Mobitätskonzept 2030+“ der Stadt notiert: „Als weitere Neuerung sind vor allem in Großstädten immer mehr E-Scooter (private oder von Leihanbietern zur Verfügung gestellt) zu beobachten. Da diese ebenfalls auf den für Radfahrende vorgesehenen Wegen unterwegs sind, steigt der Bedarf nach einer attraktiven und sicheren Radwegeinfrastruktur für die Städte. In Leverkusen werden zwar derzeit noch keine E-Scooter zum Verleih angeboten, eine Ausweitung des Marktes der Leihanbieter auch auf Großstädte mittlerer und kleinerer Größe gilt aber als durchaus wahrscheinlich.“

Dies zitiert die Leverkusener FDP in einer Anfrage an die Stadt und ergänzt: „Ein Anbieter hat den Kontakt zur uns gesucht, da er eine Zusammenarbeit mit der Stadt Leverkusen zum Aufbau eines Leihsystems für derartige Scooter in Leverkusen anstrebt.“ Die Liberalen haken nun bei der Verwaltung nach dem Stand der Dinge nach, unter anderem mit der Frage, ob ein Anbieter auch ohne die Zustimmung der Stadt E-Scooter aufstellen darf. Klare Antwort: Nein.

Die Stadt verweist auf das Vorgehen anderer Kommunen, zitiert im Falle Düsseldorfs aus einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster: „Zwar dienen die Mietfahrräder und E-Scooter der Fortbewegung, im Vordergrund steht aber ein gewerblicher Zweck. Mithilfe der abgestellten Fahrräder und E-Scooter soll der Abschluss eines Mietvertrags bewirkt werden. Die Nutzung der Straße durch die Anbieter unterscheidet sich insofern nicht von dem sonstigen Straßenhandel, der regelmäßig als Sondernutzung zu qualifizieren ist. Eine Abstellung von E-Scootern im öffentlichen Straßenraum ist somit ohne Zustimmung der Verwaltung im Rahmen einer Sondernutzungsgenehmigung nicht möglich.“