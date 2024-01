Festnahme in Leverkusen Mehr als 6000 Euro Blüten im Rucksack

(bu) Falschgeld im Nennwert von 6100 Euro hat die Polizei am Donnerstag bei einer 37-jährigen Frau auf der Bahnhofstraße in Opladen sichergestellt. Die Frau hatte laut Polizeinericht zuvor in einem Discounter versucht, ihren Einkauf mit einem gefälschten 100-Euro-Schein zu bezahlen. Eine Angestelte hatte den Schein mit einem Gerät geprüft und über den Notruf Alarm geschlagen. Ein Streifenteam der Polizei kam hinzu. Im Rucksack der 37-Jährigen fanden die Beamtinnen ein Portemonaie mit weiteren Blüten. Für die aus Ungarn stammende Tatverdächtige hat das strafrechtliche Folgen. Sie wurde am Freitag einem Haftrichter vorgeführt.