Leverkusener Schulen ausgezeichnet : Medienscouts – digitale Helfer in der Krise

Medienscouts – digitale Helfer in der Krise

Leverkusen Lernen auf Augenhöhe – drei Leverkusener Schulen wurden für ihr Engagement bei einem Landesprojekt ausgezeichnet und erhalten Prüfsiegel.

Die Corona-Krise macht den Einsatz digitaler Medien nötiger denn je. Dabei sind Medienscouts wichtige Helfer in der Krise. Sie bieten an Schulen Unterstützung auf Augenhöhe, wenn es um Themen, Fragen und Probleme im Umgang mit Medien geht. Bereits seit Beginn des Projekts 2014/15 sind die Marienschule, das Freiherr-vom-Stein-Gymnasium und das Lise-Meitner-Gymnasium mit dabei. Für ihre kontinuierliche und erfolgreiche Umsetzung der Medienscout-Arbeit in der Schulpraxis wurden sie jetzt wiederholt ausgezeichnet: Im Schuljahr 2020/21 dürfen sie das Abzeichen „Medienscouts-Schule NRW“ tragen. Es wird durch die Landesanstalt für Medien NRW verliehen.