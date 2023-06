Auf den Dächern in Hitdorf Mazda hat die größte Solaranlage der Stadt

Die Dimension dessen, was Mazda sich da in Hitdorf aufs Dach geholt hat, wäre wohl noch eindrücklicher gewesen, hätte Bernhard Kaplan, Chef von Mazda Motors Deutschland, aufs Dach des früheren Teilelagers eingeladen. Dort breiten sich seit Mai auf 14.000 Quadratmetern Fläche 2400 Solarmodule aus. „Die Montage“, verrät Haustechniker Uwe Kneuper, „hat nicht so lange gedauert – inklusive Lieferengpässen, die es gab, vielleicht ein halbes Jahr“.