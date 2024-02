Kultur in Leverkusen Matthias Brandt fesselt mit Wort-Musik-Collage

Still nimmt der Schauspieler seinen Platz am Lesepult ein. Kein Wort, kein grüßender Blick ins Publikum im Erholungshaus. Matthias Brandt ist bereits in seiner Rolle, aus der er sich erst beim lang anhaltenden Applaus mit begeisterten Bravo-Rufen ganz allmählich löst. So lange hatte er die Zuhörer gefangen in E.T.A. Hoffmanns Erzählung „Die Bergwerke zu Falun“.