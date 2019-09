Matchboxtheater präsentiert „Gänsehaut“ : Thriller mit furiosem Finale

Leverkusen Mit „Gänsehaut“ startet das Matchboxtheater in die neue Spielzeit und beschert dem Publikum spannende Momente.

Zwar betreten im Dunkeln Jane und ihr Mann Greg die Bühne mit dem Gedanken, in dieser Wohnung nach Janes Aufenthalt in einer Nervenheilanstalt Ruhe und Idylle zu finden. Doch spätestens, als nach fünf Sekunden der Ofen laut knallt und der komische Kautz George als Vermieter auftaucht, ist klar, dass diese Geschichte nicht gut ausgehen kann.

Das technisch aufwendige Stück wurde inszeniert von Dirk Volpert. An ihm liegt es auch, dass nach vielen Krimis und Komödien der Nervenkitzel wieder auf dem Programm steht. Denn der Mitbegründer des Matchboxtheaters ist nach sechs Jahren Abstinenz in sein „Wohnzimmer“ zurückgekehrt. „Das Matchbox hatte in den ersten zehn Jahren ja sehr viele Thriller im Programm“, erzählt er. Sein Lieblings-Genre konnte mit dem erfolgreichsten Werk des kanadischen Bühnenautors Peter Colley, das auch als „I’ll be back before midgnight“ bekannt ist, auf der Bühne des Matchboxtheaters mit viel Liebe umgesetzt werden.