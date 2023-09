Master of Desaster zum Saisonstart bei Kulturstadtlev Chaostruppe reinigt Forum-Platz – mit Musik und Klamauk

Der Beginn erinnert an einen alten Ostfriesenwitz. Wie viele Personen braucht man, um den Forum-Vorplatz zu säubern? Antwort: sechs und ebenso viele Instrumente. Jedenfalls, wenn man die „Master of Desaster“ vom Bonner Theater Marabu mit der Aufgabe betraut, die ihren Job „Straßenunterhaltungsdienst“ im doppelten Sinn wörtlich nehmen. Mit Pauke, Trompete und Co. sorgten sie in drei Vorstellungen ihrer Stückentwicklung erst einmal für gute Laune beim Publikum auf Treppenstufen und Höckerchen ringsum, versprühten Wasser und föhnten die Haare mit dem Laubbläser durch. Ein Mordsspaß für Grundschulkinder am Montagmorgen wie für die Familien am Sonntagnachmittag.