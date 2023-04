Raub in Leverkusen-Opladen Pärchen überfällt Tankstelle

Leverkusen-Opladen · Ein Duo hat am Ostermontag die Tankstelle an der Karlstraße in der Opladener Neustadt überfalle. Gegen 22 Uhr hielt der Täter der Angestellten eine Pistole vor, während seine Komplizin die Kasse leer räumte.

11.04.2023, 14:34 Uhr

Die Polizei sucht nach dem Raubüberfall auf die Tankstelle an der Karlstraße Zeugen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Ein Räuberduo soll am Ostermontagabend die Tankstelle an der Karlstraße überfallen haben und ist seitdem flüchtig. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Dies hat sich laut der Behörde zugetragen: Der Mann und die Frau sollen kurz vor 22 Uhr den Laden an der Karlstraße betreten haben. Er bedrohte die Angestellte (27) mit einer schwarzen Pistole, sie nahm in der Zeit den Kasseninhalt an sich. Das Paar flüchtete. Wie viel beute das Räuberduo gemacht hat, meldet die Polizei bisher nicht. Täterbeschreibung: Er – ca. 1,75 Meter groß, schlank, dunkel gekleidet, maskiert; sie – 1,65 bis 1,70 Meter groß, schlank, dunkle Winterbekleidung, maskiert. Hinweise nimmt die Polizei unter 0221 229-0 entgegen.

(LH)