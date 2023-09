Kranaktion in Leverkusen-Rheindorf lockt Schaulustige Pontonbrücke in der Schwebe

„Wenn die gleich die neue Brücke einhängen, könnten wir ja morgen hier schon wieder drübergehen“, scherzt ein Zaungast am Dienstagmorgen, den Blick fest auf einen Kran gerichtet, der die Pontonbrücke nahe Wuppermündung in Rheindorf aushängte. Ganz so schnell wird es nicht gehen, aber doch zügig.