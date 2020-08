Kommunalwahl 2020 : Rechtsaußen auf verlorenem Posten

Leverkusen Markus Beisicht kandidiert bei der Oberbürgermeister-Wahl. Dabei firmiert er unter dem Dach eines neuen Vereins. Die radikalen Parolen sind die alten. Nicht von ungefähr stehen „Migration und Rückführung“ sowie „Islam“ ganz oben in seinem Wahlprogramm.

Markus Beisicht (Aufbruch Leverkusen) gehört unter den acht Bewerbern zum Oberbürgermeisteramt zu den krassen Außenseitern. Seine Kandidatur wird er wohl auch selbst als politischen Schaufensterauftritt sehen. Schlaglichtartig war der Name des Rechtsanwalts im März 2013 in die Nachrichtenzeilen geraten, als Salafisten versucht hatten, den Politiker mit einer Autobombe zu töten. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei vereitelte in letzter Sekunde den Anschlag und nahm die Täter nur wenige hundert Meter entfernt von Beisichts Haus in Bergisch Neukirchen fest.