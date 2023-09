„Fit for Future“-Projektwoche an Opladener Schule Marienschule hält sich mit Discgolf und Ludothek fit

Vor einer Woche wusste Henrik aus der Stufe acht der Marienschule noch gar nicht, was Discgolf überhaupt ist. In der vergangenen Projektwoche hat er sich intensiv mit der in Deutschland noch nicht so bekannte Frisbee-Sportart beschäftigt und am Freitag konnte er andere anleiten, die sich ebenfalls für das Wurfspiel auf dem Schulrasen interessierten und gleich am Wettbewerb teilnehmen wollten. Zwei entsprechende Ständer mit Körben wurden für das Gymnasium angeschafft und können nun dauerhaft in Pausen genutzt werden. Ebenso wie die neuen Spielmarkierungen auf der anderen Gebäudeseite.