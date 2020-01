Nach krankheitsbedingtem Ausfall : Echte Mariechen ston zesamme

Leverkusen Weil die Leverkusener Tanzmarie der Kölner Altstädter krank ausfällt, springt die Ex-Marie spontan ein.

Im Bergischen gibt es den Satz „Ohne de Motter löpt nix.“ Bei den Kölner Altstädtern hieß der Satz Anfang vergangener Woche Montag modifiziert: „Ohne dat Mariechen löpt nix.“ Denn an dem Tag meldete sich die Altstädter Marie, die Leverkusenerin Carina Stelzmann, mit einer Hiobsbotschaft. „Lungenentzündung. Zwei Tage später hatten wir unseren großen Corps-Appell“, berichtet Heinz Schulte, Pressesprecher der Altstädter. Denen sank das Herz in die Hose, Kommandant und Präsident riefen die „Geheimoperation Marie“ aus und die Nummer von Steffi Scharfe an. Die war das Mariechen des Kölner Traditionscorps von 2010 bis 2017, „hat zweieinhalb Sessionen nicht getanzt“, sagt Schulte. Kennt aber offenbar auch den abgewandelten Satz „Ohne Mariechen...“ Scharfe sagte zu. „Dann ging es von 0 auf 100.“ Scharfe musste mit dem Tanzoffizier der Altstädter, dem Leverkusener Philipp Bertram, fix proben, die Schneiderin die Uniform anpassen, die Tanztrainerin an der Choreografie feilen. „Dienstagabend war Generalprobe. Wir haben gesagt, wenn Steffi einen Tanz schafft, dann ist das prima. Als Tanzpaar im Karneval – das ist Hochleistungssport mit Hebefiguren und allem, das ist auf die Schnelle kaum realisierbar“, erzählt Schulte. Mittwochabend zeigte Steffi vor 1200 Gästen im Kölner Gürzenich zur Überraschung aller drei Tänze. „Wir haben alles per Live-Stream zu Carina übertragen“. Denn die lag in Leverkusen im Krankenhaus. „Das Telefon haben wir dann noch durch den ganzen Saal getragen, damit Carina den Applaus von 1200 Gästen hört, die ihr alle eine gute Genesung wünschen.“