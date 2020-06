Interview Marcus Otto : „Es müssen neue Kauferlebnisse her“

Leverkusen Der hiesige Geschäftsführer des Handelsverbands NRW über das mögliche Kaufhof-Aus und die Lage des Einzelhandels in Leverkusen. Marcus Otto: „Im Urlaub geht man flanieren, geht gucken – und wie beiläufig kauft man etwas. Das ist das entscheidende Thema.“

Protest Am Samstag protestierten in eltlichen Städten, so auch in Leverkusen, Kaufhof-Mitarbeiter gegen die Filialschließung.

Leerstände in der City : Wie die CDU den Handel stärken will

Otto Der Online-Handel kommt dem stationären Handel immer näher. Das ist schon länger bekannt. Und wer sich an die Diskussion der verkaufsoffenen Sonntage in Leverkusen erinnert, weiß, dass der Handel und der Verband stets betont haben, dass verkaufsoffene Sonntage gerade in Konkurrenz zum Online-Handel sehr wichtig sind, denn an diesen Tagen werden die Erträge erwirtschaftet, die über das normale Maß hinausgehen. Nun kommt aktuell hinzu, dass Corona zugeschlagen hat und der Kaufhof in Leverkusen elf Wochen schließen musste. Die logische Konsequenz ist, dass man ohne Hilfen in eine Schieflage kommt.