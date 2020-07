Notschlafstelle : Mann stirbt nach Streit

Im Zuge einer Fahndung wurde der Kontrahent festgenommen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leverkusen Eine Kölner Mordkommission hat am Sonntagmorgen Ermittlungen zum Tod eines 40 Jahre alten Leverkuseners aufgenommen. Der Mann war kurz nach seiner Einlieferung in einer Klinik gestorben. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll er am frühen Sonntagmorgen zunächst mit einem 20-Jährigen in einer Notschlafstelle in Streit geraten sein.

