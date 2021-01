Tragischer Unfall in Leverkusen : Mann stirbt in Parkhaus an der Wöhlerstraße

Die Feuerwehr befreite den Mann unter dem Auto und versuchte, ihn zu reanimieren. Foto: dpa/Holger Hollemann

Ein Mann ist am späten Freitagabend in einem Parkhaus an der Wöhlerstraße gestorben, weil er unter einem Auto eingeklemmt worden war. Wie die Feuerwehr mitteilte, war der Mann bei ihrem Eintreffen nicht mehr ansprechbar.

Um ihn zu befreien, mussten die Einsatzkräfte die benötigten technischen Geräte über eine Rampe zum Parkdeck tragen. Dann wurde der Wagen hydraulisch angehoben und der Mann befreit. Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Der Mann starb laut Feuerwehr noch vor Ort. Vermutlich hatte er das Auto reparieren wollen.

