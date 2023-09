Leverkusener schweigt zu Vorwürfen Mann soll Siebenjährigen in Wohnung gelockt und missbraucht haben

Ein 44 Jahre alter Mann aus Leverkusen ist festgenommen worden, weil er einen siebenjährigen Jungen in seine Wohnung gelockt und missbraucht haben soll. Der Mann stehe im Verdacht, den Jungen unter einem Vorwand von einem Grillfest in die Wohnung gelockt und sexuelle Handlungen an ihm vorgenommen zu haben, teilte die Polizei in Köln am Montag mit. Er soll das Kind auch nackt fotografiert haben.