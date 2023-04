Mordkommission ermittelt in Leverkusen Mann bei Zoff in Quettinger Büdchen erstochen

Ein 35-jähriger Mann ist in der Nacht zu Sonntag in einem Kiosk in Quettingen bei einer Auseinandersetzung erstochen worden. Wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei bekannt geben, hat der 35-Jährige, der in den Streit verwickelt war, gegen 3.30 Uhr „eine tödliche Stichverletzung im Oberkörper erlitten“.