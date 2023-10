Leverkusener fährt mit Roller auf Bonner Straße einem SUV auf Mann (30) ohne Führerschein baut Unfall

Da kommt offenbar einiges zusammen bei einem 30-Jährigen, der am Mittwoch mit seinem Roller auf der Bonner Straße in Opladen auf ein Auto auffuhr. Laut Polizei soll der Leverkusener unter Medikamenteneinfluss gestanden haben, als er gegen 18 Uhr auf der Bonner Straße in Höhe der Brücke Kneippstraße auf das Heck eines Hyundai fuhr. „Der 30-jährige Leverkusener verletzte sich dabei schwer, seine Sozia (40) und die 24-jährige Auto-Fahrerin erlitten leichte Verletzungen“, meldet die Polizei.