Kirche in Leverkusen wird entweiht : Johanneskirche: Kita statt Gotteshaus

Leverkusen Am ersten Advent wird die Manforter Kirche entweiht. Eine Sozialstation und ein Gemeindezentrum sind zudem vorgesehen. Vom Kirchenbau bestehen bleiben die Fassade, die Decken, die farbigen Glasfenster und die Empore.

„Die Kirche bleibt erhalten und wird in Zukunft für Kinder, Eltern und alle Menschen im Stadtteil Manfort zugänglich sein: mit einer Kita, mit einer Diakonie-Sozialstation und einem Diakonie-Zentrum mit vielen Aktivitäten“, sagte Superintendent Gert-René Loerken bei der Gemeindeversammlung der Kirchengemeinde Leverkusen-Mitte in der Johanneskirche Manfort.

Vor dem Baubeginn schreibt die Landeskirche die Entwidmung der Kirche vor. „Alle Zeichen der Kirche werden nach draußen getragen, die Tür wird verschlossen“, erklärte der Superintendent. Terminiert hat die Kirchengemeinde die Entwidmung mit einem feierlichen Gottesdienst am ersten Advent, 29. November, um 15 Uhr. „Das ist der Beginn des neuen Kirchenjahres – und mit dem Vorhaben beginnt auch etwas Neues in den Räumen der Johanneskirche“, so Loerken. In der Bauphase kann die Kita Manfort (eine Gruppe) in das Gemeindehaus der Kirchengemeinde Mitte in Wiesdorf ausweichen. Dort gibt es schon Erfahrung, da die Kinder während des Umbaus der Wiesdorfer Kita auch schon dort ihr Quartier bezogen hatten.