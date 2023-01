Närrische Sitzung in Leverkusen Manforter Jecken im James-Bond-Fieber

Groß und bunt prangte das Bühnenbild über und neben dem Elferrat. Ein Hubschrauber, ein Oktopus und der Sessionsorden waren einige der selbst gebauten Dekostücke, die auf das Sessionsmotto schließen ließen. In Anlehnung an den kurz zuvor erschienenen James-Bond-Film gingen die Karnevalsfreunde Manfort mit dem Motto „Lizenz zom Fiere“ in die Session 21/22 – allerdings ohne ihre große Sitzung feiern zu können.