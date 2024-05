Stadt Leverkusen für Landesprojekt ausgewählt Zuerst soll Manfort fußgängerfreundlich werden

Small-Talk über Füße? Lieber nicht. Dabei sind sie per Redewendungen wie „Kalte Füße kriegen“ und „auf großem Fuß leben“ und über Lieder wie „Ich möch zo Foß noh Kölle jon“ praktisch in aller Munde. Und in Leverkusen werden sie jetzt noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Denn die Stadt macht beim „Fußverkehrs-Check NRW 2024“ mit.