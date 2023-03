Ausstellung in Leverkusen Die Mal-Trainerin und ihre Mannschaft

Schon das gemeinsame Aufhängen der Bilder in Foyer und Saal der Friedenskirche war für einige wie ein Klassentreffen. Dort wird an diesem Sonntag die Ausstellung „Man sieht sich Mal (!) wieder“ eröffnet, an der sich zehn Malerinnen aus unterschiedlichen Kurs-Jahrgängen der Malschule von Ellen Loh-Bachmann, genannt Eloba, beteiligen. Die älteren Absolventinnen haben ohnehin längst ihre eigene Handschrift gefunden und sich weiterentwickelt. Aber während der Corona-Pandemie waren tatsächlich alle auf sich gestellt, denn in den kleinen Atelierräumen im Dachgeschoss eines Wohnhauses war ein Unterrichtsbetrieb nicht möglich.