Malerei und Specksteinarbeiten zum Thema Kunst und Natur : Über den Wolken und unter Dickhäutern

Leverkusen Malerei und Specksteinarbeiten zum Thema Kunst und Natur sind ab Samstag in einer neuen Schau im Schlebuscher Spektrum zu sehen.

Die Malerin, die derzeit noch eine Ausbildung in der Eloba-Malschule absolviert, vergleicht sich selbst mit einem Elefanten. Auch sie vergesse nichts, versichert sie. Ob das der Grund war, sich mit diesem Motiv zu beschäftigen? Jedenfalls war sie von den runzligen Gesichtern der Dickhäuter so fasziniert, das sie diese in Pastelltechnik abbildete. Geliebt, weil sich die pudrige Farbe wie beim Schminken mit dem Finger in die Poren des Papiers einmassieren lässt. Und weil ihr Sternzeichen Fische sind entwarf sie auch einen Fisch mit Rüssel. Vor allem überwiegen die Landschaften in dieser Schau, die auch im Titel eine Verbindung von Kunst und Natur schafft. Sehr wohl doppeldeutig zu verstehen als Gegenpol von künstlich und natürlich, vor allem aber verstanden als künstlerische Wahrnehmung der Natur in allen Facetten. Dazu gehören Tiere und Menschen, zum Beispiel die Hände eines Kontrabassisten in Kohle, genauso wie Bäume, Blumen, Felder, Seen oder die faszinierenden Wolkenspiele, die Ringel in Pastell wiedergab oder in kleinen Aquarellen.