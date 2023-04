In Quettingen Männerchor Germania meldet sich zurück

Vor einem Jahr hatte der Männerchor die Proben erneut aufgenommen, bekannte Lieder aufgefrischt, neue einstudiert. Dazu gehörte „Die Moldau“ (Smetana), eines der berühmtesten Werke der Programmmusik. Ebenfalls neu war der Titel eines mehr als 60 Jahre alten Heimatfilmes „Wenn die Glocken hell erklingen“. Die Töne klangen keinesfalls verstaubt, sondern kamen den Sängern frisch und mit leicht tänzelnder Rhythmik über die Lippen. Bei „Was kann ich denn dafür“, der deutschen Version des englischen Originals „Somethin’ Stupid“, das 1967 in der Fassung von Frank Sinatra und seiner Tochter Nancy zum Nummer-eins-Hit in den USA und in Großbritannien wurde, bestach der Chor abermals durch stimmliche Klarheit, akkurate Intonation und präzise Einsätze. Die intensive Probenarbeit hatte sich ausgezahlt. Das Konzert war zugleich Erfolg und Symbol für die Wiederkehr des kulturellen Lebens nach der Pandemie. Nächste Gelegenheit, den Männerchor Germania zu hören, ist beim Brückenfest der neuen Bahnstadt Opladen am Sonntag, 14. Mai, von 16.50 bis 17.50 Uhr.