Umwelt-Aktion „Earth Nigth“ Leverkusen macht das Licht aus

Die Earth Night wurde im Sommer 2020 ins Leben gerufen und ist eine Initiative von „Paten der Nacht“, einer in Deutschland ansässigen, gemeinnützigen Organisation, die sich in Deutschland und Österreich für den Schutz der Nacht und die Eindämmung der Lichtverschmutzung durch Aufklärungsarbeit einsetzt, berichtet die Verwaltung in einer Pressemitteilung. Nach einer aktuellen Studie steige laut der Initiative „Paten der Nacht“ die Lichtverschmutzung und damit die Aufhellung der Nächte durch Außenlicht weltweit um knapp zehn Prozent pro Jahr. In Europa seien es mehr als fünf Prozent. „Zu viel Licht zur falschen Zeit macht krank, dezimiert milliardenfach Insekten sowie Vögel und lässt nicht ausreichend erholsam schlafen“, schreibt die Stadtverwaltung weiter. Die Außenbeleuchtungen mehrerer städtischer Gebäude sowie Gebäude städtischer Tochtergesellschaften werden am 15. September entsprechend ausgeschaltet bzw. reduziert. Es betrifft das Rathaus, das Forum (aus Sicherheitsgründen nach Betriebsende), Schloss Morsbroich; Wasserturm der EVL, Lever-Kugel und Sparkassen-Hauptstelle in Wiesdorf, das Wupsi-Kundencenter und das Freizeitbad CaLevornia.