36-Jähriger verletzt : Angriff mit Machete in Restaurant in Leverkusen - Täter auf der Flucht

Angriff mit Machete in Restaurant in Leverkusen - Täter auf der Flucht

Leverkusen Ein 36-Jähriger hat in Leverkusen Verletzungen durch einen Angriff mit einer Machete erlitten. Der Täter befindet sich auf der Flucht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Die Polizei sucht nach einem 40-Jährigen, der am Donnerstag in einem Schnellrestaurant an der Breidenbachstraße, Ecke Friedensstraße einen Bekannten mit einer Machete angegriffen und verletzt haben soll. Das 36-jährige Opfer wurde vom Rettungsdienst behandelt und in eine Klinik gebracht.