Leverkusener Chor feiert Geburtstag Lützenkirchener Männer singen seit 130 Jahren

Eine Bockwurst mit Kartoffelsalat auf dem Teller, dazu ein Bier. Für die Ohren gibt es Volkslieder aller Art von verschiedenen Gesangsvereinen. So oder so ähnlich ging es für die Besucher des 130-jährigen Jubiläums des Lützenkirchener Männergesangverein (MGV) zu. Im Pfarrsaal Sankt Maurinus saßen sie gesellig an Tischen zusammen, plauderten und lauschten der Musik. Zur Eröffnung sangen die Gastgeber vom MGV Lützenkirchen und blieben ihrer Schlager-Ausrichtung treu. Udo Jürgens’ „Griechischer Wein“, Vicky Leandros’ „Ich liebe das Leben“ und Hans Blums „Im Wagen vor mir“, sind nur einige der Lieder, die die Lützenkirchener zum Besten gaben. Danach folgte der Damenchor „Bergisches Echo“, ebenfalls aus Lützenkirchen. Auch sie singen Schlager, „aber – eben für Damenchöre – eher getragene Lieder“, sagt Manfred Luxem, Vorsitzender des Lützenkirchener MGV. Er gestaltete das Programm und moderierte das Fest.