Ab Freitag drei Tage Schützenfest in Leverkusen Lützenkirchener sind gespannt auf neuen „König“

Offiziell eröffnet wird das fröhliche Treiben am Freitag, 7. Juni, um 9 Uhr mit dem Antreten der Schützenbrüder. Einer Messfeier um 9.30 Uhr in der St.-Anna-Kapelle folgt ein kleiner Festumzug durch die Straßen des geschmückten Dorfes. Um 19 Uhr steigt am Festplatz eine Party mit der Band „Kärnseife“. Weiter geht es am Samstag, 8. Juni, mit diversen Wettbewerben für befreundete Vereine und Gruppen, ehe der Königsball im Pfarrheim um 19 Uhr zu Ehren des noch amtierenden Schützenkönigs Stefan Ludwig beginnt.