Niederländische Pianisten-Brüder in Leverkusen : Lucas und Arthur Jussen liefern gleich doppelt ab

Die Brüder Lucas und Arthur Jussen aus den Niederlanden sind Virtuosen am Piano. Davon überzeugten sich die Leverkusener. Foto: Marco Borggreve

Leverkusen Die niederländischen Pianisten-Brüder versetzten das Bayer-Publikum in zwei Auftritten in Rausch und Ekstase. Als Zugabe spielten sie Bach.

Von Monika Klein

Was für ein Rausch. Mit unglaublicher Energie, Tempo und rhythmischer Präzision versetzten die beiden Pianisten Lucas und Arthur Jussen das Publikum in Ekstase. Gebannt lauschten die Zuhörer, die im Erholungshaussaal durch zugedeckte Stuhlgruppen weit genug voneinander getrennt saßen der Klavierfassung von „Le Sacre du Printemps“.

Einen Tag vor der skandalösen Uraufführung im Mai 1913 hat Igor Strawinsky die Klavierfassung seiner Ballettmusik im privaten Kreis vorgestellt. Claude Debussy übernahm dabei den zweiten, nicht minder anspruchsvollen Part. Ob sie sich dabei wohl so einig waren wie die beiden Brüder aus den Niederlanden, die sich mental wie technisch so sehr gleichen? Deren Gastspiel von Bayer Kultur in Leverkusen, das wegen der Corona-Lage erst mit einigen Monaten Verspätung und nur verkürzt stattfinden konnte, wird dem Publikum jedenfalls in Erinnerung bleiben. Wohl auch dem Pianisten-Duo, das diesen wahnsinnigen Kraftakt zwei Mal hintereinander bewältigen musste, um allen Karteninhabern zu genügen.

Anders als das farbig instrumentierte Original für Orchester, das sich im Kopf mit Bildern von Tanzaufführungen verbindet, lenkt die Variante für zwei Klaviere den Blick auf das Wesentliche. Und mit seinen vielen verschiedenen Effekten ist es geradezu ein Lehrstück über die Breite an Klangvarianten, die in diesem Instrument stecken. Natürlich kann es nicht wirklich das einsame Fagott zu Beginn nachahmen, noch die Holzbläser, die sich vorsichtig dazu mischen. Aber sehr wohl ist es den Brüdern Jussen gelungen, aus dem Nichts jene mystische Atmosphäre einer heidnischen Anbetung der Erde zu zaubern, die in der brutalen Opferung eines jungen Mädchens gipfelt.

Mit der Präzision eines Schweizer Uhrwerks hämmerten beide Pianisten die harten Akkorde in Gegenrhythmen und setzten energische Akzente. Ein wilder, aber durchweg perfekt beherrschter und facettenreicher Pas de deux auf weißen und schwarzen Tasten.

Lucas Jussen lobte nach dem Konzert die Konzentration des Publikums, das die beiden Pianisten sehr wohl gespürt hätten. Es sei nicht so leicht, nach diesem Strawinsky noch eine passende Zugabe zu finden, gab er zu, und: Da geht nur eins, Bach.