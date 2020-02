Antonius-Kapelle in Leverkusen-Hitdorf : Der Hausmeister vom „Kapellche“

Hitdorf Dreimal wurde eine Antonius-Figur am Ufer des Rheins angeschwemmt. Für die Hitdorfer ein Zeichen. Lorenz Schlömer kümmert sich um das kleine Gotteshaus, das zu Ehren des Patrons für Berg- und Eheleute sowie für verlorene Dinge errichtet wurde.

Zuvor hatten dort offenbar Vandalen gehaust. Dazu hatte der Zahn der Zeit sein Übriges getan, um die Kapelle am Ortseingang zwischen Hitdorf und Monheim an den Rand der Zerstörung zu bringen. „Der Putz fiel von den Wänden, die Eingangstür faulte durch, die bleiverglasten Fenster lagen in Trümmern“, berichtete die Rheinische Post am 14. Juni 1976.