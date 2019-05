Kinderfeuerwehr : Löschzwerge bekommen eigenes Auto

Innenminister Herbert Reul übergab das Mannschaftsfahrzeug an die Kinderfeuerwehr. Foto: Ralph Matzerath. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Innenminister Herbert Reul übergab das Fahrzeug jetzt an den Nachwuchs der Feuerwehr.

Eigentlich ist es ein ganz „normales“ Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) für die Feuerwehr. Doch die „Löschzwerge“ sind von ihrem neuen, hochmodernen Auto ebenso begeistert wie ihre beiden Betreuer Sven Daum und Barbara („Babsi“) Wehr. Die Sitze sind unter anderem mit USB-Steckern ausgerüstet, jeder Kindersitz ist höhenverstellbar. Voraussichtlich am nächsten Montag sind alle mit dem roten Fahrzeug erstmals op jöck.

Am Dienstag nahm Babsi Wehr, Feuerwehrfrau im Hauptberuf, den Schlüssel und die Papiere des 86.000 Euro teuren Sprinters von Innenminister Herbert Reul entgegen. Beides brachte er auch deshalb persönlich in die Nachbargemeinde seiner Heimatstadt Leichlingen, weil er hochgradig von der Kinderfeuerwehr angetan ist. Wörtlich sagte er: „Es ist sensationell, was hier geschieht.“ Oberbürgermeister Uwe Richrath bedankte sich speziell bei Reul (CDU) und dessen Parteikollegen Rüdiger Scholz (MdL) für die Unterstützung.