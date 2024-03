Unfall am Moosweg/Ecke Willy-Brandt-Ring in Leverkusen Lkw rammt Taxi und landet in Böschung

Technische Hilfeleistung für die Feuerwehr am Donnerstagmorgen. Ein Lkw-Fahrer war auf dem Moosweg unterwegs und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nach ersten Informationen von vor Ort prallte der Lkw gegen eine Mauer, geriet von dort auf die Gegenfahrbahn, rammte ein Taxi und kam in einer Böschung an der Ecke Moosweg/Willy-Brandt-Ring zum Stehen. Grund für den Kontrollverlust des Fahrers soll ein internistischer Notfall gewesen sein.

Damit der Notarzt den Fahrer versorgen konnte, hat die Feuerwehr die Frontscheibe der Fahrerkabine entfernt.