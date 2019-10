„Engel gegen die Armut“ : Lions ehren Kölner Pfarrer Franz Meurer im Schloss

Leverkusen Mehr als 90 Lions-Freunde begrüßte Burkhard Lingenberg, Distrikt-Govenor des Lions Distrikts Rheinland-Süd, zur Distrikt-Herbstversammlung auf Schloss Morsbroich. Lingenberg zeichnete den Ehrengast der Versammlung, den Kölner Pfarrer Franz Meurer, für sein „jahrelanges erfolgreiches Engagement“ mit dem „Melvin Jones Fellow“ aus, der höchsten Auszeichnung, die Lions zu vergeben hat.

Lions Deutschland ist Teil der weltweiten Lions-Organisation, in der sich mehr als 1,4 Millionen Mitglieder gegen Armut engagieren. Distrikt-Govenor Lingenberg sieht insbesondere die Jugendarbeit im Focus seiner Amtszeit – etwa die Unterstützung des Friedensdorfs International, in dem Kinder aus Krisen- und Kriegsgebieten medizinisch versorgt werden. Dazu die Förderung des Internationalen Jugendaustauschs, die Lehrkräfteweiterbildung im Lions-Quest-Programm, um die Sozialkompetenz der Jugendlichen an den Schulen zu fördern. Mit seinem persönlichen Motto „Sehen – Handeln – Helfen“ ruft Lingenberg im Übrigen die drei Grundbausteine der Lions-Tätigkeit auf.