Leverkusen: Herbert-Wehner-Straße für Feuerwehrarbeiten gesperrt : Linksabbieger kollidiert in Schlebusch mit Gegenverkehr

Linksabbieger kollidiert in Schlebusch mit Gegenverkehr

Leverkusen-Schlebusch Drei Autos sind in einen Unfall an der Kreuzung Herbert-Wehner-Straße und Karl-Carstens-Ring verwickelt. Weil Betriebsstoffe ausgelaufen sind, muss die Feuerwehr ran. Die Herbert-Wehner-Straße Richtung Schlebusch ist gesperrt.

Dicker Unfall an der Kreuzung Herbert-Wehner-Straße/Karl-Carstens-Ring. Laut Augenzeugen ist am Mittwoch gegen 17 Uhr ein Autofahrer bei Rot von der Herbert-Wehner-Straße nach links in den Karl-Carstens-Ring abgebogen. Da zeigte die Ampel des Gegenverkehrs offenbar schon Grün. Der Wagen des Linksabbiegenden kollidierte mit zwei entgegenkommenden Fahrzeugen.